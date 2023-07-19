Криминал 19 июля 2023, 19:38 Злоумышленник незаконно вырубил 40 кубометров деревьев во Владимирской области

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В Гусь-Хрустальном районе злоумышленник незаконно вырубил почти 40 кубометров деревьев. Сотрудники органов смогли найти причастного к преступлению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Владимирской области.

Преступление мужчина совершил в июне текущего года. Он приехал в лес и незаконным путем вырубил деревья. Его действия нанесли ущерб в размере 600 тысяч рублей.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело о незаконной рубке насаждений. Теперь ему грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.