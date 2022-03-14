Злоумышленник избил незнакомого мужчину до смерти в ресторане Новосибирска

43-летний житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Екатерину Петрушину.

Ситуация произошла 12 марта 2022 года. Между посетителями ресторана завязалась ссора, которая в дальнейшем переросла в драку. В результате злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов в голову. Потерпевший скончался от полученных травм.

Спустя время злоумышленник сам явился в отделение полиции и дал признательные показания. На данный момент он находится под стражей.