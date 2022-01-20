Зятя из популярных роликов в TikTok про пиво Алексея Щетинина задержали правоохранители в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Поймали мужчину в одной из саун города, сообщил Telegram-канал Shot.

При задержании Щетинин не оказывал сопротивления. Сейчас 44-летнего мужчину везут на допрос в город Темрюк, отметило издание «Блокнот». Щетинина подозревают в нескольких преступлениях.

По данным следствия, в декабре 2020 году он убил хозяина частного дома в станице Ахтанизовской, после чего похитил из его дома ювелирные украшения. В апреле 2021 года в селе Цибанобалка, которое находится под Анапой, подозреваемый не захотел предоставлять документы полицейским и выстрелил в них.

В отношении Щетинина расследуются такие статьи, как «Убийство», «Разбой» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Алексей Щетинин известен по блогу своей жены и тещи. Благодаря этому в лицо его знают миллионы россиян. Ролик про пиво с его участием разошелся на мемы. В октябре прошлого года в пресс-службе СК по Краснодарскому краю сообщили, что Щетинин объявлен в федеральный розыск.