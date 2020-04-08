Журналисты выяснили детали задержания в Сахалинской области

Фигурантами дела стали минимум три жителя региона. Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что они прикрывали военную подготовку тренировками по страйкболу.

В ответ на предположение Сахалинская федерация страйкбола заявила, что в 2018 году этот вид спорта официально признали в России, а члены организации и посетители занятий «не привлекались к ответственности за какие бы то ни было нарушения закона».

«Мы полагаем, что информация о том, что задержанные лица были страйкболистами, является ложной. Для задержанных лиц и их родственников такая позиция является выгодной, так как в их интересах создание общественного резонанса и отклика общественности. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что сам факт наличия у задержанных лиц оборудования для игры страйкбол не говорит об их принадлежности к страйкбольному сообществу», — отметили они на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако сотрудники следствия посчитали, что фигуранты дела «для повышения своей физической выносливости и приобретения устойчивых навыков боевых действий <…> осуществляли соответствующие тренировки, в ходе которых приобретали навыки ведения боевых действий».

«Деятельность созданного и руководимого Козиным А.Н. террористического сообщества отличалась сплоченностью, организованностью и устойчивостью, которые достигались посредством согласованности совместных действий, общности преступных замыслов; контролем за поведением его участников; отработанной системой конспирации и обеспечением принимаемых мер по защите от разоблачения; поддержанием внутренней дисциплины, тесной взаимосвязи между участниками террористического сообщества, основанной на национальной общности, длительности и непрерывности существования сообщества, приверженности радикальной террористической идеологии», — пояснили специалисты.