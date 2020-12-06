Съемочная группа телеканала готовила материал о нарушениях в кафе и ресторанах Москвы. В частности, представители «России 1» посетили кальянную на Спартаковской площади. По их словам, работники кальянной мешали съемкам. Кроме того, они заперли журналистку в помещении и не выпускали на улицу, также побили ее.

Другим членам съемочной группы сотрудники кальянной не давали зайти в заведение. Поэтому телевизионщики не могли помочь коллеге. После оператор вызвал полицию, стражи порядка высвободили девушку.

Корреспондент написала заявление с просьбой привлечь к ответственности работников кальянной. Она заявила, что те нарушили коронавирусные меры и травмировали ее.

С 13 ноября в Москве ресторанам, кафе и клубам запрещено работать ночью — с 23:00 до 06:00. Ограничения действительны по 15 января включительно. Мэр столицы Сергей Собянин также запретил работу кальянных.

Подобные ограничения действуют не только в Москве. В Санкт-Петербурге с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января жители города и туристы не попадут в рестораны с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января предприятия общественного питания совсем не будут работать. А в Симферополе с 20 декабря по 15 января кафе, рестораны и столовые не имеют права проводить праздничные мероприятия — свадьбы, юбилеи и новогодние корпоративы.