Криминал 28 ноября 2023, 13:45 Журналистку Анну Лайко заочно арестовали по делу об оправдании терроризма Суд в Москве заочно арестовал журналистку Анну Лайко за оправдание терроризма РИА «Новости»

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Тимирязевский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Анну Лайко к лишению свободы на один месяц и один год за призывы к терроризму. Арест вступит в силу с момента ее фактического задержания или передачи правоохранительным органам после депортации на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Сегодня суд вынес постановление по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причиной стал материал журналистки о деятельности «Хизб ут-Тахрир»*.

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Анне Лайко грозит до семи лет лишения свободы. Ранее девушку объявили в розыск.

В мае этого года еще одним нашумевшим случаем стало задержание сценариста Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма. Поводом был поставленный спектакль «Финист Ясный Сокол», героини которого знакомились в соцсетях и пытались выстраивать отношения с представителями радикального ислама.

* Террористическая организация, запрещенная в России.