Убийца самой известной на Мальте журналистки получил 15 лет

На Мальте вынесли первый приговор по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Один из обвиняемых Винс Мускат получил 15 лет тюрьмы, сообщила газета Times of Malta.

На заседании 23 февраля Мускат признал вину в убийстве. Помимо отбывания тюремного заключения он должен выплатить 42 тысячи евро судебных издержек.

Мускат пошел на сделку со следствием, рассказав о деталях преступления. Благодаря его показаниям полиция задержала еще трех подозреваемых. Двух из них, братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио, обвиняют в пособничестве убийству. Бизнесмена Йоргана Фенека считают организатором преступления.

Галиция была самой известной журналисткой Мальты, иногда ее называли «женщиной-WikiLeaks». Проанализировав документы из «панамского архива» о счетах высокопоставленных чиновников и политиков, журналистка выяснила, что семья премьер-министра Мальты Джозефа Муската выводит деньги в офшоры.

Вызванный публикациями политический кризис привел к досрочным выборам на Мальте. В октябре 2017 года машину Галиции взорвали вблизи столицы островного государства.