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    23 февраля 2021, 22:02

    Убийца самой известной на Мальте журналистки получил 15 лет

    Кирилл Фролов

    На Мальте вынесли первый приговор по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Один из обвиняемых Винс Мускат получил 15 лет тюрьмы, сообщила газета Times of Malta.

    Убийца самой известной на Мальте журналистки получил 15 лет

    На заседании 23 февраля Мускат признал вину в убийстве. Помимо отбывания тюремного заключения он должен выплатить 42 тысячи евро судебных издержек.

    Мускат пошел на сделку со следствием, рассказав о деталях преступления. Благодаря его показаниям полиция задержала еще трех подозреваемых. Двух из них, братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио, обвиняют в пособничестве убийству. Бизнесмена Йоргана Фенека считают организатором преступления.

    Галиция была самой известной журналисткой Мальты, иногда ее называли «женщиной-WikiLeaks». Проанализировав документы из «панамского архива» о счетах высокопоставленных чиновников и политиков, журналистка выяснила, что семья премьер-министра Мальты Джозефа Муската выводит деньги в офшоры.

    Вызванный публикациями политический кризис привел к досрочным выборам на Мальте. В октябре 2017 года машину Галиции взорвали вблизи столицы островного государства.