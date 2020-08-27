Журналистка рассказала о популярном способе мошенничества в Европе

Мошенники изображают семью туристов, которую ограбили. Они просят денег в долг и обещают перевести их на карту. А потом пропадают. Злоумышленники втираются в доверие, позволяя сфотографировать водительские права и оставляя номер телефона.

При этом состава преступления в этом нет, так как деньги отдаются добровольно, а факт передачи никаким образом не документируется.