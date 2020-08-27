Журналистка рассказала о популярном способе мошенничества в Европе
Журналистка Анастасия Попова в своем Telegram-канале рассказала о популярном способе мошенничества в Европе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Мошенники изображают семью туристов, которую ограбили. Они просят денег в долг и обещают перевести их на карту. А потом пропадают. Злоумышленники втираются в доверие, позволяя сфотографировать водительские права и оставляя номер телефона.
При этом состава преступления в этом нет, так как деньги отдаются добровольно, а факт передачи никаким образом не документируется.