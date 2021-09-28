Журналистка Миронова рассказала о даче в Тюмени, где пропадали дети

Журналистка Анастасия Миронова в эфире передачи «Пусть говорят» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» рассказала, что у жителя Тюмени Ивана Быченко, которого она подозревает в растлении детей, может быть дача в Новорощино. В этом районе пропадали малолетние. По утверждению Мироновой, правоохранители не проверяли дачу много лет.

«Семья и знакомые говорили, что Поль (французское имя Быченко — прим. ред.) там никак появляться не мог. Но на поверку выяснилось, что даже в 1990-е владелец дачи там бывал очень редко, а лето проводил на море. В начале 2000-х дача фактически стала потихоньку приходить в запустение, а к концу 2000-х там перестал кто-либо появляться, ни владельцы, ни соседи», — объяснила журналистка.

По ее словам, эта дача находится в эпицентре поисков пропавших в разное время там детей. Миронова уверила, что ее никто не проверил за несколько лет. Журналистка считает, что ранее судимый Быченко может быть причастен к исчезновению несовершеннолетних.

Малахов выпустил уже третью передачу, посвященную пропавшим в Тюмени детям.