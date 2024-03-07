07 марта 2024, 21:37
Журналиста Кушнаря объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря
Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск. Данные об этом разметили в базе розыска МВД России.
Согласно данным из базы, основанием для розыска служит статья Уголовного кодекса. Какая именно статья, правохранителм не уточнили.
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Кушнаря* внесли в списки иноагентов в сентябре 2022 года. Минюст отметил, что журналист и другие добавленные в реестр лица ведут политическую деятельность и имеют иностранные источники финансирования, связанные с Украиной.
*внесен в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.
МВД РФ
Россия
Украина
Иноагенты
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