Криминал 07 марта 2024, 21:37 Журналиста Кушнаря объявили в розыск МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря РИА «Новости»

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Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск. Данные об этом разметили в базе розыска МВД России.

Согласно данным из базы, основанием для розыска служит статья Уголовного кодекса. Какая именно статья, правохранителм не уточнили.

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Кушнаря* внесли в списки иноагентов в сентябре 2022 года. Минюст отметил, что журналист и другие добавленные в реестр лица ведут политическую деятельность и имеют иностранные источники финансирования, связанные с Украиной.

*внесен в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.