Криминал 18 августа 2023, 13:35 Журналиста Карена Шаиняна объявили в розыск МВД России объявило в розыск журналиста и ЛГБТ-активиста Карена Шаиняна РИА «Новости»

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Полиция объявила в розыск российского журналиста, блогера и ЛГБТ-активиста Карена Шаиняна*. Карточка с его личными данными появилась в базе МВД России.

В список людей, которых ищет полиция, внесли уроженца Иркутска армянина Карена Шаиняна* 1981 года рождения. Особых примет и деталей уголовного дела, фигурантом которого он мог стать, в электронной картотеке не указали.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отметили правоохранители.

Карен Шаинян* стал известным благодаря общественной деятельности, поддержке ЛГБТ-сообщества, работе в изданиях «Вокруг света», «Коммерсант» и других, ведению канала на YouTube.

В апреле 2022 года его признали иноагентом, а в июле 2023 года включили в специальный реестр Росфинмониторинга.

В России объявили в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Он ушел в отставку в марте 2020 года.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.