Криминал 15 февраля 2023, 11:20 Журналиста из Барнаула отправили на 6 лет в тюрьму за фейк о российской армии Журналиста из Барнаула Пономаренко приговорили к 6 годам тюрьмы за пост о Мариуполе РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналиста Марию Пономаренко к шести годам тюрьмы. В марте 2022 года она написала пост в соцсетях, дискредитировавший Вооруженные силы России, рассказал «Коммерсант».

Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об армии и отправили на шесть лет в колонию общего режима, запретив пять лет заниматься администрированием сайтов и публичных каналов. Своей вины она не признала. Прокурор просил приговорить Марию Пономаренко к девяти годам общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Корреспондента RusNews арестовали в апреле 2022 года. Она опубликовала в соцсетях пост о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе. В мае Марию Пономаренко этапировали в СИЗО Барнаула и диагностировали истерическое расстройство личности — из-за клаустрофобии она разбила заклеенное серой пленкой окно и попала в карцер.

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Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. После освобождения города специалисты разобрали завалы и нашли доказательства того, что детонация произошла изнутри. Минобороны заявило, что здание заминировали украинские националисты.