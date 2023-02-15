15 февраля 2023, 11:20
Журналиста из Барнаула отправили на 6 лет в тюрьму за фейк о российской армии
Журналиста из Барнаула Пономаренко приговорили к 6 годам тюрьмы за пост о Мариуполе
Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналиста Марию Пономаренко к шести годам тюрьмы. В марте 2022 года она написала пост в соцсетях, дискредитировавший Вооруженные силы России, рассказал «Коммерсант».
Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об армии и отправили на шесть лет в колонию общего режима, запретив пять лет заниматься администрированием сайтов и публичных каналов. Своей вины она не признала. Прокурор просил приговорить Марию Пономаренко к девяти годам общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Реклама
Корреспондента RusNews арестовали в апреле 2022 года. Она опубликовала в соцсетях пост о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе. В мае Марию Пономаренко этапировали в СИЗО Барнаула и диагностировали истерическое расстройство личности — из-за клаустрофобии она разбила заклеенное серой пленкой окно и попала в карцер.
Реклама
Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. После освобождения города специалисты разобрали завалы и нашли доказательства того, что детонация произошла изнутри. Минобороны заявило, что здание заминировали украинские националисты.
Суд
Журналистика
Мариуполь
Реклама
Реклама