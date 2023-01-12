Криминал 12 января 2023, 09:34 Журналиста Аркадия Бабченко объявили в розыск МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко РИА «Новости»

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Журналиста Аркадия Бабченко* объявили в розыск. МВД России назвало основанием уголовное дело, рассказало РИА «Новости».

Его имя появилось в базе разыскиваемых. В МВД России заявили, что основанием для розыска Аркадия Бабченко* стало уголовное дело, но не уточнили, какое именно и по какой статье.

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Бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и других изданий уехал из России на Украину в 2017 году из-за возможного уголовного преследования за противоречивые высказывания о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В мае 2018 года спецслужбы инсценировали его убийство, на Западе раскритиковали эту операцию. Спустя еще год он бежал из-за угроз с Украины и заявил, что вернется на американском танке Abrams.

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*Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов.