Жизнь в Москве стала безопаснее во время режима самоизоляции

В частности, на 64,8% снизилось число уличных грабежей и на 81,5% — количество разбойных нападений. Злоумышленники стали реже красть и угонять автомобили.

На 42,3% сократилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Стало меньше краж (-32,8%), в том числе квартирных (-61,3%).

Также улучшилась обстановка на городских дорогах. Количество аварий уменьшилось на 60,8%.

Однако остается высоким уровень IT-преступности. Более чем в три раза выросли случаи мошенничества, когда злоумышленники дистанционно похищают деньги у доверчивых жителей города.

В ведомстве также отметили, что информация о росте преступности в российской столице, которая начала расходиться по социальным сетям и мессенджерам, не соответствует действительности.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для жителей. Горожане могут покидать свои квартиры для похода в ближайшие аптеки и магазины, для посещения больниц. Кроме того, можно выгуливать домашних животных и выбрасывать мусор. Также ввели пропускной режим для передвижения по городу.

Работающие жители получили постоянные пропуска, которые будут действовать до 1 мая. Остальным гражданам можно получить разрешение на поездку два раза в неделю с указанием цели и адреса конечной точки. Такие же правила распространяются и на столичных автомобилистов. Нарушителям грозят штрафы.