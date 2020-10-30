Живший в Новосибирске иностранец получил срок за переводы денег террористам

«Суд установил, что в 2014–2016 годах осужденный делал денежные переводы из Новосибирска в Стамбул лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Силовики вышли на преступника в прошлом году. По данным ФСБ, мужчина собирал деньги для финансирования «Исламского государства»*.

Его признали виновным по части первой статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В конце августа ФСБ задержала финансистов «Исламского государства»* в пяти регионах России. Преступники развернули свою деятельность в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Они оказались причастны к преступной группировке, членов которой ранее осудили за финансирование террористов из Сирии.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.