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    30 октября 2020, 09:09

    Живший в Новосибирске иностранец получил срок за переводы денег террористам

    Андрей Иванов

    Первый окружной военный суд приговорил проживавшего в Новосибирске иностранца к шести годам колонии за то, что он переводил деньги террористам. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной управы ФСБ России.
    Живший в Новосибирске иностранец получил срок за переводы денег террористам

    «Суд установил, что в 2014–2016 годах осужденный делал денежные переводы из Новосибирска в Стамбул лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

    Силовики вышли на преступника в прошлом году. По данным ФСБ, мужчина собирал деньги для финансирования «Исламского государства»*.

    Его признали виновным по части первой статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.

    В конце августа ФСБ задержала финансистов «Исламского государства»* в пяти регионах России. Преступники развернули свою деятельность в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Они оказались причастны к преступной группировке, членов которой ранее осудили за финансирование террористов из Сирии.

    *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.