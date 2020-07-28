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    28 июля 2020, 23:08

    Живодеру из Сочи грозит до трех лет тюрьмы

    Дарья Морозова

    Правоохранители в Сочи проведут проверку после попавшего в интернет видео, на котором мужчина издевается над мартышкой. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

    По данным телеканала «Царьград», мужчина мог быть пьян. Он схватил обезьянку за голову и размахивал ею в воздухе. Согласно статье о жестоком обращении с животными наказание за подобное составляет три года тюрьмы.

    «Данный факт зарегистрирован, назначена проверка. На все подобные ситуации мы всегда реагируем», — подчеркнули в сочинском УВД.

    Новости SMI.FM