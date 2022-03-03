Живодера, выбросившего щенка в мусорный бак, начали искать в Новом Уренгое

Жительница Нового Уренгоя обнаружила в мусорном контейнере мешок, в котором находились маленькие щенки. Неизвестный злоумышленник оставил животных умирать на морозе. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Шерсть у щенков была мокрой. Скорее всего предварительно их либо пытались утопить, либо облили водой, чтобы животные быстрее погибли. Один из щенков скончался. После случившегося местные зоозащитники написали заявление в полицию.

«За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса. Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — рассказали в ведомстве.