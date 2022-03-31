Спрятавшую на полгода в шкаф новорожденную дочь жительницу Карпинска приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой наказания. Отбывать срок женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Он напомнил, что мать тайно родила девочку в конце апреля 2020 года у себя дома. Появление ребенка женщина скрывала от всех. Младенца она не кормила, ожидая, что рано или поздно дочь умрет. Ребенка в шкафу нашли подруги женщины, пришедшие в гости. Именно они вызвали полицию и медиков.

Врачи диагностировали у младенца сильное истощение организма. Девочку доставили в реанимацию, а после того, как она немного набрала вес, перевели в обычную палату.

Следователи в ходе разбирательств пообщались со свидетелями и назначили ряд экспертиз для матери ребенка. Проведенное психиатрами исследование показало, что женщина вменяема и понимала свои действия.

Ей предъявили обвинение в истязании дочери, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставление ребенка в опасности. Свою вину женщина признала частично

Карпинский городской суд назначил матери наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Но отбывать срок женщина начнет, когда дочери исполнится 14 лет.

Знакомая осужденной Наталья в беседе с «360» рассказала, что сейчас девочка из шкафа с двумя другими детьми живет у бабушки и дедушки. О приговоре матери детей она отозвалась так:

«С моей точки зрения, хотя ее признали вменяемой. Я не могу ее оправдать, но, в то же время, пять лет, мне кажется жестко».

Наталья отметила, что никто не ожидал от женщины такого жестокого обращения. После того как ребенка нашли в шкафу все были в шоке. О том, что в семье были какие-то проблемы, никто не знал.