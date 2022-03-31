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    31 марта 2022, 13:37

    «Живет у бабушки». Знакомая осужденной матери «девочки из шкафа» — о судьбе ребенка

    Прятавшей в шкафу маленькую дочь россиянке вынесли приговор

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Спрятавшую на полгода в шкаф новорожденную дочь жительницу Карпинска приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой наказания. Отбывать срок женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

    «Живет у бабушки». Знакомая осужденной матери «девочки из шкафа» — о судьбе ребенка

    Он напомнил, что мать тайно родила девочку в конце апреля 2020 года у себя дома. Появление ребенка женщина скрывала от всех. Младенца она не кормила, ожидая, что рано или поздно дочь умрет. Ребенка в шкафу нашли подруги женщины, пришедшие в гости. Именно они вызвали полицию и медиков.

    Врачи диагностировали у младенца сильное истощение организма. Девочку доставили в реанимацию, а после того, как она немного набрала вес, перевели в обычную палату.

    Следователи в ходе разбирательств пообщались со свидетелями и назначили ряд экспертиз для матери ребенка. Проведенное психиатрами исследование показало, что женщина вменяема и понимала свои действия.

    Ей предъявили обвинение в истязании дочери, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставление ребенка в опасности. Свою вину женщина признала частично

    Карпинский городской суд назначил матери наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Но отбывать срок женщина начнет, когда дочери исполнится 14 лет.

    Знакомая осужденной Наталья в беседе с «360» рассказала, что сейчас девочка из шкафа с двумя другими детьми живет у бабушки и дедушки. О приговоре матери детей она отозвалась так:

    «С моей точки зрения, хотя ее признали вменяемой. Я не могу ее оправдать, но, в то же время, пять лет, мне кажется жестко».

    Наталья отметила, что никто не ожидал от женщины такого жестокого обращения. После того как ребенка нашли в шкафу все были в шоке. О том, что в семье были какие-то проблемы, никто не знал.