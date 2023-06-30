Криминал 30 июня 2023, 15:34 Жительницы Казани пожаловались на мужчину, который нападал на них в подъезде

Читать 360tv в

Житель Казани караулил девушек в подъезде и нападал на них со спины. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал «Казань на максималках».

Преступления он совершал в жилом комплексе «Арт Сити». Злоумышленник выслеживал своих соседок и начинал домогаться. По словам жильцов, подобное он совершал несколько раз.

Реклама

К одной из пострадавших он подкрался, когда девушка ждала лифт. Мужчина прижал ее к стене, однако она смогла вырваться и забежать в квартиру.

Спустя время нападавшего задержали.