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    21 января 2022, 15:57

    Жительницу Забайкалья отправят в колонию за кражу денег у знакомой

    Арина Бобкова

    Жительница Забайкальского края отправится в тюрьму за кражу денег. Ранее ее уже осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщил «Царьград».

    Следователи установили, что в августе прошлого года злоумышленница распивала спиртное в компании своей подруги. Там она похитила пять тысяч рублей.

    Во время заседания суда женщина призналась в совершенном преступлении, однако заявила, что хозяйка дома разрешила ей присвоить деньги и купить на них алкоголь и продукты. Потерпевшая же заявила, что показания являются ложью. В результате подсудимую приговорили к заключению сроком на шесть лет и один месяц.