Жительницу Забайкалья отправят в колонию за кражу денег у знакомой

Жительница Забайкальского края отправится в тюрьму за кражу денег. Ранее ее уже осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи установили, что в августе прошлого года злоумышленница распивала спиртное в компании своей подруги. Там она похитила пять тысяч рублей.

Во время заседания суда женщина призналась в совершенном преступлении, однако заявила, что хозяйка дома разрешила ей присвоить деньги и купить на них алкоголь и продукты. Потерпевшая же заявила, что показания являются ложью. В результате подсудимую приговорили к заключению сроком на шесть лет и один месяц.