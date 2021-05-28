Жительницу Забайкалья осудили после аварии, в которой погибла ее дочь

Жительницу Забайкальского края признали виновной по делу о смертельной аварии на железнодорожном переезде, написал «Царьград».

8 февраля рядом с селом Домна женщина в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на железнодорожный переезд. Ее машину на полном ходу снес локомотив. Четырехлетняя дочь местной жительницы, которая не была пристегнута, находилась в авто. Она получила большое число травм и позже скончалась в больнице.

Подсудимой назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, ее на 2,5 года лишили права управлять транспортными средствами.