Жительницу Владивостока признали невменяемой. Она выкинула ребенка из окна

Женщина, которую обвиняют в убийстве своего ребенка, страдает психическим расстройством. К такому выводу пришли эксперты. Ее должны отправить на принудительное лечение.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, расследование дела по статье УК РФ «Убийство малолетнего ребенка» завершено. Следователи рассказали, что осенью 2019 года 38-летняя жительница Владивостока во время внезапного приступа агрессии выкинула в окно своего четырехмесячного ребенка. ЧП произошло 22 ноября возле дома на улице Часовитина. Малыш упал с восьмого этажа на асфальт и погиб. Мать ребенка арестовали. Она прошла психолого-психологическую экспертизу.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий», — заявили в ведомстве.

Женщина не управляет собой и нуждается в лечении в психиатрическом стационаре, отметили специалисты. Сейчас дело передали в суд.