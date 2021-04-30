Жительницу Владивостока подозревают в убийстве мужа и двух 5-летних детей

Жительницу Владивостока подозревают в тройном убийстве. В квартире, где она проживала, найдены тела с колото-резаными ранами ее 40-летнего мужа и двух пятилетних детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Тела были найдены 29 апреля в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке. Под подозрение попала супруга и мать убитых, сообщили в Следственном комитете.

«Был организован розыск супруги потерпевшего, которая является матерью малолетних детей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ее местонахождение. В настоящее время подозреваемая задержана и допрошена», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, женщина могла убить мужа на почве лично-неприязненных отношений.

В ближайшее время будет избрана в отношении нее мера пресечения. Женщина во время расследования должна будет пройти медицинскую экспертизу, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.