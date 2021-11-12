Жительницу Владимирской области приговорили к тюремному заключению за убийство партнера

Во Владимирской области женщину приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство сожителя. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что обвиняемая и пострадавший жили вместе. Между ними возник конфликт из-за того, что мужчина постоянно пил. В ходе ссоры женщина ударила партнера ножом.

Женщину обвинили в умышленном убийстве. Она признала свою вину и получила срок — восемь лет.

Ранее сотруднику ГИБДД, который выстрелил в свою дочь из травматического пистолета в такси под Сергиевым Посадом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Девушка сейчас в больнице, ей сделали операцию.