28 июня 2023, 18:58
Жительницу Владимира приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство приятеля
Октябрьский районный суд города Владимира приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за убийство своего приятеля. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, в декабре прошлого года женщина распивала алкоголь в компании двух приятелей. Мужчины начали ссориться, после чего подсудимая схватила нож и много раз ударила одного из них.
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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Преступления
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