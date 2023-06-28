Криминал 28 июня 2023, 18:58 Жительницу Владимира приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство приятеля

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Октябрьский районный суд города Владимира приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за убийство своего приятеля. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, в декабре прошлого года женщина распивала алкоголь в компании двух приятелей. Мужчины начали ссориться, после чего подсудимая схватила нож и много раз ударила одного из них.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте.