Криминал 05 июня 2023, 19:08 Жительницу Владимира будут судить за убийство поклонника колонкой

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Во Владимире уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в убийстве, передали в суд. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как считает следствие, женщина пришла в гости к своему знакомому, они вместе выпили. Но потом кавалер начал намекать на продолжение, и гостье это не понравилось. Она набросилась на мужчину, сначала избивала его руками, а потом ударила по голове деревянной колонкой. Эта травма стала смертельной. Женщине, если ее вина будет доказана, грозит до 15 лет тюрьмы.

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