28 апреля 2023, 18:04
Жительницу Узбекистана задержали в Ижевске с килограммом наркотиков
В Ижевске сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку Узбекистана. Женщину заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Злоумышленница под предлогом прогулки с ребенком распространяла закладки в Ленинском районе. В этот момент ее задержали полицейские.
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В ее съемном жилье на улице Казанской обнаружили пакеты с расфасованными и нерасфасованными наркотиками, в общей сложности более 860 граммов. Также из тайников изъяли 140 свертков.
Наркотики
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