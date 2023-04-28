Криминал 28 апреля 2023, 18:04 Жительницу Узбекистана задержали в Ижевске с килограммом наркотиков

Читать 360tv в

В Ижевске сотрудники полиции задержали 27-летнюю гражданку Узбекистана. Женщину заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Злоумышленница под предлогом прогулки с ребенком распространяла закладки в Ленинском районе. В этот момент ее задержали полицейские.

Реклама

В ее съемном жилье на улице Казанской обнаружили пакеты с расфасованными и нерасфасованными наркотиками, в общей сложности более 860 граммов. Также из тайников изъяли 140 свертков.