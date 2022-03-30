Жительницу Урала заподозрили в убийстве отца

В Курганской области задержали местную жительницу, которую заподозрили в убийстве родного отца. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло накануне. Женщина повздорила со своим престарелым отцом, находившимся в беспомощном состоянии. В результате она подожгла подушку, которая лежала в ногах пенсионера. О произошедшем правоохранителям сообщили родственники подозреваемой, которые приехали к ней в гости.