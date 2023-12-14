Криминал 14 декабря 2023, 17:21 Жительницу Уфы приговорили к 5 годам колонии за подготовку атаки на свою бывшую школу

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Суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы жительницу Уфы, которая планировала атаку с применением оружия на свою бывшую школу. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ФСБ Башкирии.

По данным ведомства, силовые структуры обнаружили подозрительные публикации в профиле девушки и обратили внимание на ее участие в экстремистских сообществах. В ходе обысков в доме подсудимой нашли подробные чертежи предполагаемой атаки.

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Отмечается, что местная жительница будет отбывать свое наказание в исправительной колонии.