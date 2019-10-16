Жительницу Уфы осудят за истязание детей

В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что с 2009 года она мучила и избивала двух родных и двух приемных детей. В частности, била их головой о стены и пол, обливала холодной водой, выгоняла на балкон голыми. Обвиняемая вину не признала. Родные дети находятся с отцом. Опеку над приемными временно передадут матери обвиняемой.