Криминал 08 апреля 2024, 17:54 Жительницу Удмуртии задержали по обвинению в убийстве собственного мужа

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Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Глазова республики Удмуртии, которая обвиняется в убийстве собственного мужа. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 6 апреля супруги выпивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила им мужа в грудь, от полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

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Отмечается, что местная жительница полностью признала свою вину.