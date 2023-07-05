Криминал 05 июля 2023, 18:39 Жительницу Удмуртии приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя

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В Удмуртии суд приговорил жительницу Каракулинского района к семи годам лишения свободы за убийство своего сожителя. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, между партнерами произошел конфликт. Женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры схватила нож и ударила своего сожителя в живот и грудь.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.