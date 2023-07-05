05 июля 2023, 18:39
Жительницу Удмуртии приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя
В Удмуртии суд приговорил жительницу Каракулинского района к семи годам лишения свободы за убийство своего сожителя. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, между партнерами произошел конфликт. Женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры схватила нож и ударила своего сожителя в живот и грудь.
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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
Преступления
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