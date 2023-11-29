29 ноября 2023, 19:17
Жительницу Тулы оштрафовали за обвинение сына в воровстве
Жительницу Алексина оштрафовали за ложный донос на родного сына. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тульской области.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее квартиру обокрал родной сын. Однако при проверке выяснилось, что никакой кражи не было. Тогда судить стали уже заявительницу. В итоге ее оштрафовали на одну тысячу рублей.
Преступления
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