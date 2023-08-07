Криминал 07 августа 2023, 18:41 Жительницу Тюменской области осудили за издевательства над приемными детьми

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Жительница Тюменской области регулярно избивала троих детей, которые находились под ее опекой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Казанского районного суда.

Злоумышленница неоднократно избивала детей рукоятью швабры, ремнем, счетами, поленом, утюгом и деревянным прутом. Однажды, желая наказать одного из детей, она обматерила его, заперла в бане и заявила, что хочет, чтобы его съели крысы.

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В полицию обратилась одна из подопечных женщины. Суд приговорил фигурантку дела к трем годам и месяцу условного заключения.