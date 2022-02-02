Жительницу Тюмени жестоко избил сожитель, его ищет полиция

Жительница Тюмени Ирина Валова стала жертвой нападения своего сожителя. Мужчина сильно побил ее, об этом на своей странице в Instagram написала работодатель и подруга потерпевшей Мария Даркова. Она сообщила, что пострадавшая уже обращалась с заявлением в полицию, но правоохранители ответили, что в деле нет состава преступления.

«Написала заявление на своего бывшего молодого человека. Все, кто может, помогите, пожалуйста, это ужас», — сказала пострадавшая Валова.

Вывозил в лес и угрожал ножом

Также Даркова рассказала, что нападавший однажды похитил Валову и вывез в лес, угрожая ножом. Коллеги забили тревогу, 17-летний сын отследил местоположение женщины и понял, что она находится далеко за городом.

«Она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса. Дальше началась череда преследований: он караулил ее около работы, угрожал убийством, хватал, дергал, устраивал скандалы даже на работе, преследовал», — рассказала Даркова.

Утром 2 февраля мужчина подловил Валову около дома и избил ее, женщина с переломами костей черепа, лица и носа отправилась в больницу, где находится в тяжелом состоянии, утверждает ее подруга.

Не первая жертва

По словам Дарковой, Валова стала не единственной жертвой мужчины, он и ранее распускал кулаки. В своем Instagram она опубликовала еще несколько постов по теме.

«Ирина находится в реанимации, не в состоянии писать и разговаривать. Он ее друг, они расстались — и начались избиения и так далее. Он ее уже пытался убить, вывозил в лес, поэтому мы забили тревогу», — рассказала Даркова в беседе с «360».

Мария добавила, что одной избитой сожителем девушке даже пришлось сменить имя, фамилию и место жительства.

Журналисты «360» обратились за комментарием в управление МДВ по Тюменской области.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения травм женщиной 1982 года рождения. Зарегистрирована информация от медучреждения о поступившей пациентке. Полиция принимает меры по установлению местонахождения мужчины, областное управление держит ситуацию на контроле», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по Тюменской области Антон Каморников.