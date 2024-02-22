Криминал 22 февраля 2024, 17:11 Жительницу Татарстана осудили за убийство отца ее сожителя

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В Буинском районе осудили 36-летнюю женщину, которую обвиняли в убийстве отца своего сожителя. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

В октябре прошлого года в селе Новые Тинчалии выпившая женщина поссорилась со отцом своего возлюбленного. Она разозлилась и дважды ударила несостоявшегося свекра сначала обухом топора, а потом — ножом. Мужчина погиб на месте.

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Суд приговорил убийцу к 8,5 года тюрьмы.

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