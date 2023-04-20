Криминал 20 апреля 2023, 17:16 Жительницу Таджикистана арестовали в Москве за убийство 30-летней давности

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Следователи Иркутска предъявили обвинение жительнице Таджикистана за убийство своей подруги 30 лет назад. Ее удалось арестовать в Москве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет Иркутской области.

Зимой 1994 года нашли труп несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, девушку убили и задушили две ее подруги, одну из них удалось задержать.

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Вторая подозреваемая сменила гражданство и переехала в Таджикистан, ее удалось найти только спустя 30 лет.