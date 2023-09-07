Криминал 07 сентября 2023, 22:26 Жительницу Свердловской области похитили и пригрозили убить — СМИ Baza: неизвестные похитили мать свердловчанина и потребовали выкуп за нее unsplash.com

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В Свердловской области неизвестные похитили мать местного жителя и пригрозили убить ее, если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Рано утром 7 сентября мужчина, который живет под Екатеринбургом с 67-летней мамой, отправился на работу. Уже через несколько часов он получил видеосообщение с неизвестного номера. На ролике была якобы мать мужчины, которая просила выполнить все требования злоумышленников. Сразу после этого жителю Свердловской области позвонил неизвестный и назвал условия для освобождения матери.

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Для этого сыну необходимо найти два миллиона рублей в течение пяти часов и перезвонить, как только деньги будут на руках. В противном случае похитители пригрозили убить женщину. Однако потом звонивший перестал выходить на связь. Где сейчас находится мама свердловчанина — неизвестно.

В Ленинградской области ранее задержали пятерых молодых людей, которых подозревают в похищении несовершеннолетнего с целью выкупа.