07 сентября 2023, 22:26
Жительницу Свердловской области похитили и пригрозили убить — СМИ
Baza: неизвестные похитили мать свердловчанина и потребовали выкуп за нее
В Свердловской области неизвестные похитили мать местного жителя и пригрозили убить ее, если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Рано утром 7 сентября мужчина, который живет под Екатеринбургом с 67-летней мамой, отправился на работу. Уже через несколько часов он получил видеосообщение с неизвестного номера. На ролике была якобы мать мужчины, которая просила выполнить все требования злоумышленников. Сразу после этого жителю Свердловской области позвонил неизвестный и назвал условия для освобождения матери.
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Для этого сыну необходимо найти два миллиона рублей в течение пяти часов и перезвонить, как только деньги будут на руках. В противном случае похитители пригрозили убить женщину. Однако потом звонивший перестал выходить на связь. Где сейчас находится мама свердловчанина — неизвестно.
В Ленинградской области ранее задержали пятерых молодых людей, которых подозревают в похищении несовершеннолетнего с целью выкупа.
Преступления
Свердловская область
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