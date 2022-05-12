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    12 мая 2022, 18:39

    Жительницу Свердловской области отправили в тюрьму за поджог подруги из ревности

    Арина Бобкова

    Жительница Режи Свердловской области облила подругу растворителем и подожгла ее в порыве ревности. От смерти пострадавшую спас мужчина, который также находился в квартире. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.

    48-летняя злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения облила свою 36-летнюю знакомую легковоспламеняющейся жидкостью во время конфликта. После она схватила зажигалку и подожгла подругу.

    «Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как находившийся в данной квартире мужчина принял меры для тушения возгорания», — рассказали в ведомстве.

    На протяжении нескольких дней пострадавшая не обращалась с заявлением в полицию. Виновница случившегося ухаживала за ней. Однако женщина была вынуждена пойти в больницу, так как ее самочувствие начало ухудшаться.

    «Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    Злоумышленницу приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима.