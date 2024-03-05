Криминал 05 марта 2024, 16:16 Жительницу Сургута будут судить за убийство мужа отбойным молотком

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В Сургуте передали в суд уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы, которую обвинили в жестком убийстве мужа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце декабря прошлого года пьяная женщина поссорилась с мужем. Разозлившись, она убила его отбойным молотком, а потом еще почти 20 раз ударила ножом. Женщине предъявили обвинение и заключили под стражу до суда.

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