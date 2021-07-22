Жительницу Смоленска заподозрили в убийстве ребенка

Женщина убила свою новорожденную дочь сразу после родов, считает следствие. За это ее ждет суд. О случившемся сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу следственного управления.

По версии следствия, женщина родила в лесу и потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что ребенок погиб. Она завернула тело в халат и оставила ребенка в лесу. После женщина вернулась за телом ребенка, перенесла его в баню, а на следующий день похоронила на приусадебном участке.

Коллеги обратили внимание на отсутствие беременности и начали задавать вопросы. Женщина рассказала о случившемся. Ее начальство обратилось в полицию, после чего женщину задержали. Против нее возбудили уголовное дело за убийство новорожденного ребенка.