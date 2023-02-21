Криминал 21 февраля 2023, 16:44 Жительницу Саратовской области заподозрили в незаконном получении соцвыплат на детей

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Многодетная мать из Саратовской области стала фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в незаконном получении социальных выплат на детей. Об этом сообщил «СарИнформ».

Выяснилось, что в 2020 году женщина оформила ежемесячное пособие на шестилетнего младшего сына. При этом ребенок и двое его братьев находились на полном гособеспечении в реабилитационном центре. Таким образом женщина смогла получить 90 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужны.

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Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении соцвыплат». Теперь ей грозит до двух лет заключения, написали Nation News.

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