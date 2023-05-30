30 мая 2023, 16:52
Жительницу Саратовской области приговорили к 19 годам тюрьмы за отравление внуков кашей
В Саратовской области суд приговорил местную жительницу к 19 годам лишения свободы за отравление троих внуков и дочери кашей. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.
По данным следствия, после употребления каши в больницу с отравлением попали два мальчика трех и семи лет, пятилетняя девочка и девушка-инвалид, в течение суток все они погибли.
Реклама
Отмечается, что позже женщина призналась, что подсыпала в молочную лапшу внуков и дочери отраву.
Преступления
Реклама
Реклама