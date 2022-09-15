Жительницу Самары осудили за ограбление пенсионеров | 360°

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15 сентября 2022, 16:12

Жительницу Самары осудили за ограбление пенсионеров

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Жительницу Самары приговорили к заключению за обман пенсионеров. Об этом сообщил «Царьград».

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Своей деятельностью злоумышленница занималась в период с марта по май 2020 года. Она обманным путем попадала в квартиры пенсионеров. Уже дома женщина отвлекала пострадавших, а после похищала ювелирные украшения и деньги. Иногда злоумышленница разменивала фальшивые купюры на реальные. Ущерб от ее действий оценили в 79 тысяч рублей. Женщину осудили на три года и семь месяцев колонии общего режима.

Ограбления

Мошенничество

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