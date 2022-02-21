Жительницу Сахалинской области чуть не зарезали за громкую музыку

Жителя Сахалинской области задержали за нападение с ножом на женщину. По версии следователей, он напал на 58-летнюю гостью, которая нагрубила ему в ответ на просьбу выключить громкую музыку. Ссора разгорелась во время застолья, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области. Женщина попала в больницу.

«Злоумышленник причинил потерпевшей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов», — уточнили на сайте областного управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на 10 лет. Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление, в результате которого потерпевший умер.

Подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается.