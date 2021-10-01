Жительницу Сахалина оштрафовали за избиение полицейского

Суд оштрафовал жительницу поселка Ноглики Сахалинской области на 50 тысяч рублей за избиение полицейского. Подробности сообщил сайт Ногликского районного суда. Возмущенная россиянка таким образом отомстила правоохранителю за то, что тот долго ехал на вызов.

Женщина призналась в том, что была неправа, и раскаялась в произошедшем. Суд учел это и назначил жительнице Ногликов наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Нестандартная история произошла еще 9 мая. Россиянка позвонила в полицию с жалобой на то, что в подъезде ее дома используют пиротехнику, и попросила приехать полицейских. Прибывшему на место участковому женщина отказалась давать показания, поскольку, по ее мнению, он ехал слишком долго. Возмущенная жительница подняла крик и принялась наносить руками удары по лицу стража порядка. На сайте ведомства отмечено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Под Симферополем местная жительница избила детей и напала на полицейского. Женщина также была в состоянии опьянения.