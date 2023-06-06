Криминал 06 июня 2023, 22:33 Жительницу Урала обвинили в убийстве гражданского мужа

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В Челябинске скамья подсудимых ожидает местную жительницу, которую обвинили в убийстве своего гражданского супруга. Об этом сообщил «Царьград».

Согласно основной версии следствия, обвиняемая повздорила с сожителем и в какой-то момент ударила его молотком по голове. Мужчина скончался от полученной травмы.

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Женщина решила расчленить труп, а останки спрятать на балконе. Соседи учуяли трупный запах и проинформировали об этом правоохранителей.

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.