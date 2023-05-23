Криминал 23 мая 2023, 20:27 Жительницу Ростовской области заподозрили в убийстве матери

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В Ростовской области задержали 40-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве родной матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло накануне в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, подозреваемая повздорила со своей 64-летней родственницей и зарезала ее кухонным ножом.

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Женщину поместили в СИЗО на два месяца. Она может провести за решеткой до 15 лет.