Жительницу Ростовской области заподозрили в убийстве бывшего возлюбленного

24-летнюю жительницу Заветинского района Ростовской области заподозрили в убийстве бывшего молодого человека. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, 11 июня 2022 года подозреваемая распивала алкоголь с друзьями в селе Заветное. На мероприятии находился ее бывший парень. Между бывшими возлюбленными произошел конфликт, в результате чего девушка схватила нож и вонзила его в грудь мужчине. После случившегося она покинула место происшествия. Молодой человек погиб.

Сотрудники органов задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело.