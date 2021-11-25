Жительницу Ростовской области задержали за покушение убийство дочери

В Ростовской области задержали местную жительницу, которую заподозрили в покушении на убийство родной дочери. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, пьяная женщина повздорила с мужем. Во время ссоры она разбила зеркало и напала с осколком на свою двухлетнюю дочь. Правоохранители считают, что она приставила его к шее девочки и пригрозила супругу, что убьет ребенка. Свидетелями конфликта стали родственники ростовчанки, которые забрали у нее осколок. Это не остановило женщину. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.